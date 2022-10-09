Слишком цинично даже для России: Подоляк прокомментировал заявление Путина о взрывах на Крымском мосту

Российский диктатор назвал взрыв на мосту "терактом" и традиционно обвинил в этом Украину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на обвинение Украины в "терракте" на Крымском мосту. Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал взрывы накануне.

Ситуацию Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как ru-самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство- террорист, и весь мир знает, кто это", – написал Подоляк.

Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как ru-самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Оккупационные власти незаконно аннексированного полуострова заявили, что якобы взрывчатку заложили в грузовик и они сдетонировали во время движения по мосту. Как следствие – часть дорожного покрытия обвалилась.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что подрыв Крымского моста, вероятно, организовали сами же россияне из-за внутриполитических конфликтов.

В воскресенье, 9 октября, россияне начали массово бежать из аннексированного Крыма. На выезде с полуострова образовалась огромная очередь из автомобилей, поскольку Крымский мост из-за повреждений может пропускать небольшое количество автомобилей.

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