"Слишком много людей в Украине не работает": Арестович призвал возвращаться к нормальной жизни

"Слишком много людей в Украине не работает": Арестович призвал возвращаться к нормальной жизни

Слишком много людей не работает, что чревато тяжелыми последствиями.

Жителей запада и центра Украины призывали возвращаться к нормальной социально-экономической деятельности: открывать двери магазинов, предприятий, выходить на работу, давать людям рабочие места.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, слишком много людей не работает. Он подчеркнул, что самое время начать снова нормальную жизнь: заниматься спортом, восстанавливать обычные привычки, обычный образ жизни.

"Если работа и экономика не будут запущены, то грозит нам очень много, начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых на месяц-два у людей максимум. Заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальная ткань общества и социальный кризис начнет превращаться в политический. Давайте возвращаться к нормальной жизни, включая нормальную работу", — подчеркнул Арестович.

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