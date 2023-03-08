"Слишком много украинской крови": военный рассказал, почему нельзя сдавать Бахмут

Российские захватчики, которых без техники гонят в бой каждый день, через интернет умоляют украинских воинов отступить.

Украинский военный, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Юрий Сиротюк, защищающий Бахмут от российских захватчиков, рассказал, почему город нельзя сдавать врагу.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что сдача Бахмута предоставит врагу возможность атаковать новые территории, а также повысит боевой дух захватчиков, Сиротюк заявил, что есть еще и третья причина, почему нельзя покидать город.

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"Слишком многие наши побратимы с лета прошлого года погибли, обороняя Бахмут. Слишком много украинской крови, воспоминаний и памяти об этом городе, чтобы отдавать его врагам", — отметили в военный.

Сиротюк заявил, что с вечера выпадает снег, а утром он растает и образуется болото и солдат противника без техники снова гонят в бой.

"Иногда, когда имеем доступ к Интернету, читаем как они ноют, едва не умоляют украинскую армию отступить. Поэтому настроение у врага не очень. Ведь бросив основные силы своей армии уже более 8 месяцев на взятие одного маленького райцентра, который не несет стратегического значения и не достигнув никаких успехов, очевидно, настроение плохое и у врага, и у российского руководства, и у всего российского общества. Это одна из причин не сдавать Бахмут — чтобы не улучшать их настроения", — сказал он.

Военный выразил уверенность, что Украина не должна делать такие "подарки" Путину, потому что все, что делает его армия в военном смысле, — это бессмыслица.

"Они уничтожают свои лучшие ударные части, воюя за цель, которая не имеет никакого значения и не даст никаких результатов", — добавил сиротюк.

Напомним, что 6 марта на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

По информации журналиста The Guardian, ссылающегося на западных официальных лиц, в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч кафиров.

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