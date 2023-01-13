"Слишком оптимистично": Подоляк прокомментировал президентские выборы в РФ в 2024 году

Михаил Подоляк считает, что после войны "актеры и сюжеты будут совсем другими".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал президентские выборы в РФ в 2024 году.
Подоляк считает, что после окончания войны "актеры и сюжеты будут совсем другими".
Об этом совтник главы ОП написал в Twitter.
"Президентские выборы в РФ в 2024 году? Слишком рано. Слишком оптимистично. Слишком непредсказуемо. Слишком фейково. Актеры и сюжеты будут совсем другие. Просто дождитесь финала войны…", — резюмировал он.
Напомним, ранее Подоляк заявил о начале публичной драки в России между Минобороны с одной стороны и Пригожиным, Золотовым и Суровикиным – с другой. Он заверил, что упомянутая публичная драка в РФ является хорошим признаком "начала фееричного конца".
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