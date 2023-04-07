Слитый "план контрнаступления ВСУ" – спецоперация российских спецслужб: заявление ГУР

В разведке не исключают, что спецслужбы РФ могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь для Украины.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что опубликованные в Сети так называемые "засекреченные военные документы" о планах якобы контрнаступления ВСУ являются ложными и спецоперацией со стороны спецслужб РФ.

Об этом представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 7 апреля.

"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", – прокомментировал опубликованные данные Юсов.

Он добавил – по поводу нужд украинской армии, эта тема много обсуждаема на всех уровнях.

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев (Пентагона – ред.). Но украинскому обществ нет оснований переживать", – заверил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ обязательно состоится, и главные планы Украины российские захватчики увидят и ощутят прямо на поле боя.

В разведке не исключают, что российские спецслужбы могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить помощь для Украины от западных партнеров.

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Юсов также согласился с недавним заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, заявившего о засекреченности плана контрнаступления.

"Господин Данилов знает, о чем говорит. Это сверхсекретная информация. Окончательное решение принимает украинское военно-политическое руководство", – сказал представитель ГУР МО.

Что известно о слитых "засекреченных документах"

Издание NYT сообщило, что в Сети появились "засекреченные военные документы, детализирующие планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением". Американские аналитики сказали, что некоторые разделы "документов" могли быть изменены: там завышены американские оценки украинских потерь и занижены – российских. Это может свидетельствовать о попытках дезинформации со стороны РФ.

По информации издания, Пентагон сейчас расследует, кто мог стоять за утечкой этих "документов".

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