''Слив'' ФСБ: Россия готовилась напасть на еще одну страну, но выбрала Украину

Россия, якобы, планировала нападение за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину на другое государство. Анонимный источник ФСБ утверждает, что Кремль серьезно рассматривал возможность нападения на Японию в августе 2021 года.

Доступ к секретному сообщению, якобы написанного человеком, который сотрудничает с ФСБ, получили журналисты американского Newsweek .

Аноним отправил электронное письмо, датированное 17 марта, Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным вебсайтом Gulagu.net и сейчас находится в изгнании во Франции. Источник, назвавшийся "Ветер перемен", даже назвал точные позиции российских вертолетов, которые, якобы, должны были ждать сигнала для атаки на Японию.

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Также, по его утверждению, п ропагандистская машина РФ должна была настроить россиян проти Японии и убедить, что японцы якобы "нацисты" и "фашисты". Первым шагом к этой цели стало рассекречивание ФСБ в августе 2021 года информации о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы должны были пытать граждан СССР.

Сначала, 8 августа, российские СМИ довольно скупо комментировали эту новость: пропагандисты утверждали, что Япония с 1938 года готовилась к войне с СССР, словно планировала нападение, совершала диверсии и т.д. Но с 16 августа СМИ страны-террориста буквально взорвались, обсуждая рассекреченные документы совсем в другом тоне: японцы якобы проводили ужасающие биологические эксперименты на советских военнопленных и крайне жестоко обращались с гражданскими лицами, чумных вшей использовали для пыток пленных. Тогда к кампании по международной пропаганде присоединился даже главный рупор лжи и фейков РФ – Russia Today.

"После войны они должны были демилитаризироваться, но они нарушают эти правила, создавая риск для России", – писали журналисты РФ.

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В сообщении пропагандистского РБК, опубликованном 20 августа 2021 года, со ссылкой на рассекреченные документы ФСБ, утверждается, что в концлагере в районе Харбина проводились эксперименты над заключенными, а во время Второй мировой войны "японцы испытывали бактериологическое оружие и ядовитые химические вещества на них".

Однако осенью подобные записи стали утихать. В сообщении не объясняется, почему Москва передумала и решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.

"Уверенность в том, что страны (Япония и РФ) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Поэтому, в конце концов, выбрали Украину для войны (сценарий особо не изменился). И в обоих случаях это просто безумие. Но вообще война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства… И сейчас основная масса боеспособных подразделений по этому направлению передислоцирована в Украину", – написал аноним.

В интервью Newsweek журналист разведывательной группы Bellingcat Кристо Грозев заявил, что анализ содержания и способа написания сообщения "несомненно указывает на то, что его написал человек из среды ФСБ".

В Newsweek сообщили, что обратились в Министерство иностранных дел России и Японии за комментарием. Но ответа на момент публикации не последовало.

К слову, за Курильские острова между РФ и Японией идут споры, обострившиеся после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

В Японии полагают, что Россия отобрала Курильские острова, присоединив их к Сахалинской области во Второй мировой войне. Впервые с 2003 года весной этого года Япония назвала их незаконно оккупированными Россией.

Верховная Рада Украины 7 октября официально признала оккупацию японских территорий Россией.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину были попытки воспользоваться закрытой телефонной линией для связи с российским президентом, но Кремль не отвечал на звонки. Подоляк высказал предположение, что в Москве тогда действительно поверили, что у них – вторая армия мира, которая через три дня сделает все, как им нужно. Причем, по его словам, часть политической элиты России была в шоке от того объема войны, которую предложил миру Путин.

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с диктатором Кремля Путиным, и тот не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Шольц говорит, что призвал Путина вывести войска из Украины и возобновить переговоры, а также отметил, что Москва должна уважать суверенитет соседней страны. Но, по словам канцлера, "фюрер" Путин не изменил своей позиции по вторжению.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прямо сказал Путину, что сейчас "не время для войны", ведь продовольствие, удобрения и топливная безопасность входят в основные проблемы сегодняшнего дня.

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