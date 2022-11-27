''Слив'' ФСБ: Россия готовилась напасть на еще одну страну, но выбрала Украину

Анонимный информатор ФСБ раскрыл план Москвы.
Россия, якобы, планировала нападение за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину на другое государство. Анонимный источник ФСБ утверждает, что Кремль серьезно рассматривал возможность нападения на Японию в августе 2021 года.
Доступ к секретному сообщению, якобы написанного человеком, который сотрудничает с ФСБ, получили журналисты американского Newsweek.
Аноним отправил электронное письмо, датированное 17 марта, Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным вебсайтом Gulagu.net и сейчас находится в изгнании во Франции. Источник, назвавшийся "Ветер перемен", даже назвал точные позиции российских вертолетов, которые, якобы, должны были ждать сигнала для атаки на Японию.
Также, по его утверждению, пропагандистская машина РФ должна была настроить россиян проти Японии и убедить, что японцы якобы "нацисты" и "фашисты". Первым шагом к этой цели стало рассекречивание ФСБ в августе 2021 года информации о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы должны были пытать граждан СССР.
Сначала, 8 августа, российские СМИ довольно скупо комментировали эту новость: пропагандисты утверждали, что Япония с 1938 года готовилась к войне с СССР, словно планировала нападение, совершала диверсии и т.д. Но с 16 августа СМИ страны-террориста буквально взорвались, обсуждая рассекреченные документы совсем в другом тоне: японцы якобы проводили ужасающие биологические эксперименты на советских военнопленных и крайне жестоко обращались с гражданскими лицами, чумных вшей использовали для пыток пленных. Тогда к кампании по международной пропаганде присоединился даже главный рупор лжи и фейков РФ – Russia Today.
"После войны они должны были демилитаризироваться, но они нарушают эти правила, создавая риск для России", – писали журналисты РФ.
В сообщении пропагандистского РБК, опубликованном 20 августа 2021 года, со ссылкой на рассекреченные документы ФСБ, утверждается, что в концлагере в районе Харбина проводились эксперименты над заключенными, а во время Второй мировой войны "японцы испытывали бактериологическое оружие и ядовитые химические вещества на них".
Однако осенью подобные записи стали утихать. В сообщении не объясняется, почему Москва передумала и решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.
"Уверенность в том, что страны (Япония и РФ) войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Поэтому, в конце концов, выбрали Украину для войны (сценарий особо не изменился). И в обоих случаях это просто безумие. Но вообще война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства… И сейчас основная масса боеспособных подразделений по этому направлению передислоцирована в Украину", – написал аноним.
В интервью Newsweek журналист разведывательной группы Bellingcat Кристо Грозев заявил, что анализ содержания и способа написания сообщения "несомненно указывает на то, что его написал человек из среды ФСБ".
В Newsweek сообщили, что обратились в Министерство иностранных дел России и Японии за комментарием. Но ответа на момент публикации не последовало.
К слову, за Курильские острова между РФ и Японией идут споры, обострившиеся после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
В Японии полагают, что Россия отобрала Курильские острова, присоединив их к Сахалинской области во Второй мировой войне. Впервые с 2003 года весной этого года Япония назвала их незаконно оккупированными Россией.
Верховная Рада Украины 7 октября официально признала оккупацию японских территорий Россией.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину были попытки воспользоваться закрытой телефонной линией для связи с российским президентом, но Кремль не отвечал на звонки. Подоляк высказал предположение, что в Москве тогда действительно поверили, что у них – вторая армия мира, которая через три дня сделает все, как им нужно. Причем, по его словам, часть политической элиты России была в шоке от того объема войны, которую предложил миру Путин.
В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с диктатором Кремля Путиным, и тот не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Шольц говорит, что призвал Путина вывести войска из Украины и возобновить переговоры, а также отметил, что Москва должна уважать суверенитет соседней страны. Но, по словам канцлера, "фюрер" Путин не изменил своей позиции по вторжению.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прямо сказал Путину, что сейчас "не время для войны", ведь продовольствие, удобрения и топливная безопасность входят в основные проблемы сегодняшнего дня.
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