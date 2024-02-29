"Слив" Кремлю информации о наступлении: Буданов прокомментировал заявление Зеленского

Разведка имела доказательства того, что РФ знала о планах наступления Украины.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что есть доказательства "слива информации" о контрнаступлении Украины.

Об этом руководитель ГУР Минобороны сказал в интервью CBC News.

Впрочем, Буданов традиционно не был многословен по теме утечки разведданных. Он подчеркнул, что не будет "говорить больше, чем президент".

"У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно в Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", — заявил Буданов.

Он отметил: у спецслужб есть доказательства того, что Россия знала о планах, а потому принимают меры.

Заявление президента о "сливе"

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала. Известно ли, кто именно "слив" россиянам план контрнаступления, глава государства не уточнил.

"Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала этого наступления. Поэтому чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для России на поле боя", — сказал Зеленский.

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