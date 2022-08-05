"Сливал" информацию оккупантам и пытался убить копа: СБУ задержала бывшего заместителя главы украинской разведки

В Украине правоохранители задержали бывшего замглавы украинской разведки. Мужчина подозревается в государственной измене и посягательстве на жизнь человека.

Служба безопасности задержала по подозрению в госизмене бывшего заместителя главы украинской разведки. Генерал-майор подозревается в государственной измене, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как стало известно, бывший чиновник передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве. Он также передавал оккупантам данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских сил.

"Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения России. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий. Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова. Задержаный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 по 2010 годы. Потом работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Как сообщили ТСН.ua источники в правоохранительных органах, экс-разведчик с помощью нескольких выстрелов в сторону оперативников пытался избежать задержания. Ранил ли кого-то - этого правоохранители пока не разглашают.

А со спецслужбами РФ мужчина начал работать из-за своих пророссийских взглядов, которые у него сформировались в советское время, когда он учился в московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.

“Много лет враг работал над тем, чтобы насытить своими агентами разные органы власти и силовые структуры Украины. Поэтому наша задача – выявлять таких изменников и разрушать эти агентурные сети. И последние резонансные задержания свидетельствуют о том, что СБУ способна эффективно противодействовать спецслужбам России. Это направление работы будет только усиливаться, ведь от его результатов во многом зависит победа Украины”, – отметил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Хмельницком начнут судить местного жителя, который сломал дверь в туалете ТРЦ и изнасиловал ребенка.

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