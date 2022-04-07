Сливал позиции ВСУ: в Полтавской области задержан экс-милиционер за помощь оккупантам

В ходе обыска мужчина выбросил через окно один из телефонов.

В Полтавской области задержали 43-летнего бывшего милиционера за помощь оккупантам — коллаборант сам предложил врагу сливать позиции ВСУ. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает Нацполиция.

Известно, что 43-летний злоумышленник ранее проходил службу в разных подразделениях полтавской милиции, в том числе и во внутренней безопасности. Впоследствии фигурант перешел на другую сторону закона и был судим за кражу с проникновением, вымогательством и мошенничеством.

Дальше сторонник одного из бывших нардепов оппозиционной партии начал активно поддерживать российскую пропаганду. А после полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборант предложил оккупантам свои услуги "по сливу позиций ВСУ".

Правоохранители произвели санкционированный обыск у фигуранта. Во время мероприятий изъята граната Ф-1, запал к ней, сигнальная ракета и два мобильных телефона, один из которых мужчина выбросил через окно в начале следственных действий.

В мобильном телефоне злоумышленника обнаружены смс-сообщения, в которых за денежное вознаграждение он обещает захватчикам сбросить информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следователи полиции готовят мужчине объявления о подозрении.

В настоящее время злоумышленник задержан в процессуальном порядке до избрания меры пресечения. Ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Читайте также: