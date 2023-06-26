"Сливал" РФ данные об обороне Южноукраинской АЭС – в Николаевской области задержан предатель (фото)

С начала года СБУ сорвала две попытки российских спецслужб разведать информацию об обороне Южноукраинской АЭС.

В Николаевской области СБУ задержала информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году. Предателем оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию.

В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска.

Предатель "сливал" РФ данные об обороне Южноукраинской АЭС.

Предатель "сливал" РФ данные об обороне Южноукраинской АЭС.

Предатель "сливал" РФ данные об обороне Южноукраинской АЭС.

Закрытые сведения требовались россиянам для подготовки прицельных ракетных ударов по АЭС.

"Российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага в общей сложности почти 9 тыс. грн за выполнение предыдущих задач", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Террористы разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков атомной электростанции.

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