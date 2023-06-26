"Сливал" РФ данные об обороне Южноукраинской АЭС – в Николаевской области задержан предатель (фото)

С начала года СБУ сорвала две попытки российских спецслужб разведать информацию об обороне Южноукраинской АЭС.
В Николаевской области СБУ задержала информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, "охотившийся" за этим стратегическим объектом в 2023 году. Предателем оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предатель собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южноукраинскую атомную электростанцию.
В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска.
Закрытые сведения требовались россиянам для подготовки прицельных ракетных ударов по АЭС.
"Российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага в общей сложности почти 9 тыс. грн за выполнение предыдущих задач", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Террористы разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков атомной электростанции.
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