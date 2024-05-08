"Сливал" врагу данные о Луцком аэродроме: как суд наказал очередного предателя

В СБУ не называют имени осужденного, однако из контекста понятно, что речь идет о местном жителе Илье Сметанине.

Суд наказал предателя, который "сливал" российским спецслужбам данные о Луцком военном аэродроме. Так, злоумышленник приговорен к 12 годам заключения.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Волынской области.

Суд первой инстанции признал жителя Луцка-бывшего военного виновным в пособничестве в государственной измене и вынес приговор для него в виде 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина "сливал" россиянам информацию о Луцком военном аэродроме. Для сбора таких данных экс-военный пытался возобновить контакты с бывшими и действующими военнослужащими аэродрома.

Злоумышленник узнавал информацию о количестве и типах самолетов, боеприпасах и вооружениях, размещении укрытий и расположении инженерных зданий на аэродроме.

Все собранные данные мужчина передавал российскому агенту – экс-летчику, завербованному вражескими спецслужбами. Этого агента контрразведчики задержали еще в марте 2020 года на границе при попытке сбежать. Впоследствии он был приговорен за госизмену к 14 годам заключения.

В апреле 2024 года Луцкий горрайонный суд вынес приговор и приспешнику государственного изменника.

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Что известно об атаках на аэродром Луцка и Илье Сметанине

Напомним, россияне дважды атаковали Луцкий аэродром: 24 февраля и 11 марта 2022 года. Вражеские ракеты убили четырех военных, ранили шесть человек. Аэродром был полностью уничтожен.

По сообщению местных СМИ со ссылкой на СБУ, предателем, который "сливал" врагу данные о Луцком аэродроме, оказался известный в городе Илья Сметанин. Он является откровенным симпатиком Советского Союза и адептом русского мира. Он мог заниматься шпионажем еще с 2010 года, маскируя свою деятельность под "авиалюбительство". Уже после задержания Сметанин признался, что с российским офицером-работником ФСБ, которому регулярно и долго сливал данные об аэродроме, встречался лично в Москве в 2017 году.

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