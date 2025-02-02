"Сливала" позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области: задержана предательница

Скорее всего, предательница будет сидеть за решеткой на протяжении многих лет.

СБУ задержала вражескую информаторку, которая "сливала" позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области из-за своего племянника-дезертира. Фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецкая, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.

Об этом сообщила СБУ.

СБУ задержала вражескую информаторку, которая "сливала" позиции и направления движения подразделений ВСУ в Донецкой области / Фото: Служба безопасности Украины

Как действовала изменница

По данным ведомства, чтобы получать разведданные с восточного фронта, женщина "втемную" использовала своего племянника. Он был контрактником, который самовольно покинул одну из воинских частей Украины и скрывался в Торецке.

"Во время бытовых разговоров по телефону информаторка выспрашивала у дезертира информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. Полученные сведения фигурантка мессенджером передавала своему российскому куратору. После каждого сеанса связи с оккупантами женщина удаляла с телефона всю переписку в анонимном. отметили в СБУ.

Чувствуя неотвратимость наказания, злоумышленница решила изменить адрес проживания и переехала в Кировоградскую область, где "залегла ко дну" и прекратила все контакты с ФСБ.

"Впрочем, такая конспирация ей не помогла. Сотрудники СБУ установили место жительства фигурантки и задержали ее в съемной квартире. При обыске в доме вражеской приспешницы изъят мобильный телефон с поличным ее сотрудничества с российской спецслужбой", — сообщили правоохранители.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ, оставляя свои прокремлевские комментарии в чатах телеграмм-каналов.



"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)", — говорится в сообщении.

Сейчас и фигурантка находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала агентурную группу ФСБ, помогавшую готовить удары авиации ВСУ. По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины задержаны 2 человека, которые фотографировали взлет отечественного F-16.

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