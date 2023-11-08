"Сливала" врагу артпозиции ВСУ под Бахмутом: СБУ поймала информаторшу окупантов (фото)

Прежде всего, злоумышленница пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в частности, артсистем HIMARS.

Контрразведка СБУ разоблачила информаторшу российских спецслужб вблизи передовой в Донецкой области. Злоумышленница собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск, вовлеченных в контрнаступательные операции в районе Бахмута.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, российская информаторша проводила разведывательную деятельность по месту своего жительства, а именно районе Константиновки Донецкой области. Женщина выходила на местность и следила за перемещением военной техники ВСУ, а также под видом бытовых разговоров выспрашивала необходимую ей информацию у знакомых.

Полученные данные злоумышленница "сливала" в четыре Телеграм-канала, созданные спецслужбами РФ для отслеживания локаций Сил обороны Украины.

В первую очередь, информаторша врага пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в частности артсистем HIMARS. Злоумышленницу также интересовали направления полетов украинской боевой авиации и маршруты движения тяжелой бронетехники.

СБУ задержала информаторшу российских оккупантов / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала информаторшу российских оккупантов / Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия жительницы Донетчины и задержали ее по месту жительства. У злоумышленницы изъяли мобильный телефон, который она использовала для передачи разведданных врагу.

Следствие выяснило, женщина подписалась на вражеские Интернет-ресурсы еще в начале 2023 года и впоследствии начала публиковать свои сообщения с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленница находится под стражей и ей грозит до восьми лет заключения. Продолжается расследование.

К слову, 7 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в двух храмах УПЦ МП на Закарпатье.

Читайте также: