"Слома хребта армии РФ" пока нет, нужно готовиться к затяжной войне - генерал ВСУ

Генерал ВСУ подчеркнул, что британские военные – это профессиональные стратеги, поэтому им следует верить.

Об этом 24 канала рассказал генерал ВСУ, первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос.

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"Британцы как военные стратеги имеют отличный опыт и они всегда говорят правду, а не пытаются кому-то понравиться", – заметил Кривонос.

Генерал ВСУ предупредил о "тяжких боях и потерях" и добавил, что ни о каком "сломе хребта российской армии" пока речь не идет.

"Предстоит еще много бессонных ночей, много боев, много потерь, но если все правильно подготовиться, реализовать все и объединиться, а также не врать собственному народу, как делают это некоторые руководители ОП, тогда у нас огромный шанс победить в этой войне", – заявил Кривонос.

Он призвал готовиться к затяжной войне всему государству. Поскольку, по его словам, россияне имеют больший запас стратегический, что касается и нефти, и горючего, и техники, и оборонные предприятия, круглосуточно выпускающие продукцию, в отличие от Украины.

"В первую очередь, это подготовка государственной экономики к этой войне, подготовка инфраструктуры и подготовка обученных человеческих ресурсов (военных — ред.) для восполнения потерь на фронте. Без этого невозможно продолжение войны", — пояснил Кривонос.

Напомним, партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожный мост. Поэтому оккупанты в истерике бросились разыскивать патриотов Украины, однако никого так и не нашли.

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