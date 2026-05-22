Сломанные ребра и выбитая грудная клетка: бойца "Азова" до смерти замучили в плену РФ (фото)

Глава медицинской службы «Азова» Александр Крохмалюк

Реклама

Российские оккупанты замучили до смерти начальника медицинской службы «Азова» Александра Крохмалюка, который попал в плен во время выхода из «Азовстали». Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшего воина многочисленные переломы ребер и тупую травму грудной клетки.

Об этом сообщил заместитель командира 1 корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

Крохмалюк присоединился к «Азову» в 2016 году. На момент попадания в плен он возглавлял медицинскую службу подразделения и был военным медиком, который спасал жизни побратимов. После выхода из «Азовстали» Александр оказался в плену, пережил Оленовку и застенки Таганрога.

Реклама

Последним известным местом его содержания было СИЗО-2 в Камышине. В сентябре 2025 года Крохмалюка вернули в Украину уже мертвым во время очередного этапа репатриации в формате «1000 на 1000».

Судебно-медицинская экспертиза во Львове от 22 сентября 2025 года установила причину смерти боевого медика — перелом ребер и тупую травму грудной клетки.

«Это еще один приговор системе международного гуманитарного права, которая не способна защитить здоровье и жизнь украинских военнопленных в российском плену. Открытое и пренебрежительное нарушение Женевской конвенции, пытки и убийства украинских военнопленных — это целенаправленная варварская государственная политика россиян. Систематическая и задокументированная, но безнаказанная», — подчеркнул Паламар.

Он отметил, что международное сообщество не должно ограничиваться только мониторингом и отчетами. Документирование преступлений является важным, однако этого недостаточно, ведь зло без должной реакции только усиливается.

Реклама

«Я также в очередной раз призываю украинских чиновников, правозащитников и дипломатов: каждый случай смерти от пыток должен звучать с трибун ООН, Совета Европы, ОБСЕ, в двусторонних переговорах. Возвращение украинских военнопленных и военнопленных «Азова» является вашим долгом и должно быть приоритетом международных отношений Украины уже сейчас. Иначе придет время, когда некого будет возвращать из плена», — говорится в заявлении «Калины».

Россияне замучили в плену Александра Крохмалюка (4 фото)

К слову, защитник Мариуполя, кинолог «Азова» Назарий Красовский «Вивтар», который в августе 2025 года вернулся из 3,5-летнего российского плена, рассказал о пытках в неволе. Более месяца бойца пытали током, иглами, избиением, из-за чего он получил тяжелую травму позвоночника и 2,5 года до самого обмена пролежал в камере неподвижным. Ухаживать за Красовским помогали побратимы, а выжить помогла мысль о бабушке. Сейчас ветеран передвигается на кресле колесном и проходит реабилитацию во Львове, где к ногам уже начинает возвращаться чувствительность.

Новости партнеров