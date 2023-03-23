Словакия уже передала Украине четыре истребителя МиГ-29 — министр обороны

В ближайшее время Украина получит и другие самолеты.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна уже передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Об этом он написал в Facebook.

Надь отметил, что самолеты перегоняли украинские пилоты при содействии ВВС Словакии. Он добавил, что эти самолеты нужны Украине для защиты от российской агрессии.

Также министр обороны Словакии добавил, что в ближайшее время его страна готовит к передаче и другие самолеты.

Напомним, Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Также Польше Анджей Дуда сообщил, что его страна передает Украине самолеты МиГ-29.

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