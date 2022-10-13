"Словно ничего не происходит": Зеленский пристыдил государства, продолжающие разговаривать с Путиным

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что дипломатия с Россией при нынешних условиях невозможна.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что сейчас дипломатическая изоляция России из-за ее варварских обстрелов и убийств людей — это важное давление.

Такое заявление украинский лидер сделал, выступая перед депутатами ПАСЕ.

По его словам, не может быть такой ситуации, когда ведущие европейские государства и мир поддерживают территориальную целостность Украины и изолируют Россию, а некоторые государства продолжают разговаривать, словно ничего не происходит.

"Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией не может быть. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право", — отметил глава государства .

Кроме того, он подчеркнул, что россияне, которые в Сети злорадствуют из трагедий в Украине, должны знать, что эта война происходит в Украине из-за того избранного ими руководства.

Заметим, что днем ранее в ООН состоялось голосование по осуждению аннексии украинских территорий Россией. Против проголосовали, кроме России, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба после массированных ракетных обстрелов Украины и проведения фейковых незаконных псевдореферендумов отрицал возможность проведения переговоров с Россией, терроризирующей мирных людей.

Впрочем, уже 13 октября после массированных обстрелов РФ и, в частности, центра Киева, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров. По его мнению, это в интересах обоих государств.

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