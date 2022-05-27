Слово "временно" затянулось: Зеленский – о прекращении работы Донецкого аэропорта 8 лет назад

Слово "временно" затянулось: Зеленский – о прекращении работы Донецкого аэропорта 8 лет назад

Президент Зеленский подчеркнул, что и 8 лет назад, и сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина выстоит.

Президент Владимир Зеленский отметил, что восемь лет назад, 26 мая 2014 года, "временно" прекратил работу Донецкий аэропорт.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении в ночь на 27 мая.

"До сих пор сохранилось сообщение об этом: "Внимание! С 7 утра аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно", – отметил президент.

Зеленский предположил, что в тот день, по-видимому, никто не предполагал, как будут развиваться события на Донбассе в эти годы. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения.

"Никто не предполагал, насколько и как затянется слово "временно" в этом объявлении об остановке аэропорта", – сказал глава государства.

Но президент уверен: и в тот день, и в любой день потом и сегодня можно уверенно сказать, что Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать.

"Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту бессмысленную войну против нас", – подытожил он.

Напомним, что 26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Оборона аэродрома, продолжавшаяся 244 дня, стала символом несокрушимости украинской армии. Тех, кто воевал за ДАП, назвали "киборгами".

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