"Сложи оружие": мать из Волыни обратилась к своему сыну-оккупанту, который воюет на Херсонщине

"Сложи оружие": мать из Волыни обратилась к своему сыну-оккупанту, который воюет на Херсонщине

Уроженец Волыни пришел на Родину убивать украинцев.

Многие российские оккупанты, воюющие против Украины, имеют родственников в нашем государстве. А некоторые вообще украинцы. Так, мать одного из российских солдат проживает на Волыни. Женщина призвала сына сложить оружие и не убивать своих соотечественников.

Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области.

В 2012 году ее сын переехал к родственникам в Россию, а в 2017 окончил военное училище в Омске и остался служить в армии страны-агрессора. В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, однако не признался ей в том, что воюет против родной страны.

Контрразведчики зафиксировали, что он сейчас воюет на Херсонском направлении в составе армии оккупантов.

"Материнскому сердцу сложно поверить, что сын пришел на родную землю убивать украинцев. Поэтому она просит сына сложить оружие и не воевать против мирных и невинных людей", — говорится в сообщении.

"Здесь твоя все родня, здесь похоронен твой папа, бабушки, которые тебя так любили. Я очень скучаю по тебе и умоляю, сынок: склады оружие и вернись в родную Украину, в родной дом", — отмечает мать предателя.

Также женщина обратилась с призывом к украинским матерям, у которых сыновья воюют на стороне оккупантов: "Зовите своих сыновей домой, возможно, это единственный шанс сохранить им жизнь".