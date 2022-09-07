"Сложился" подъезд: оккупанты снова обстреляли дома в Славянске, под завалами могут быть люди

Также от вражеской атаки пострадали две школы — 4 и 9.

Российские оккупанты снова обстреляли Славянск, есть попадания в школу и дом, где под завалами могут быть люди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Среда, 7 сентября. У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", — написал он.

Лях также отметил, что от утреннего прилета на Химик, ул. Донская пострадали многоэтажные дома, в том числе школа 9. Выбиты стекла, оборваны провода.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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