"Сложите оружие": Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине

Понтифик во время проповеди вспомнил о войне в Украине.

Папа Римский Франциск, выступая на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к пасхальному перемирию.

Об этом пишет Reuters.

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"Сложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боевых действий, а для достижения мира путем реальных переговоров охотно идти на уступки ради блага народа", — сказал Франциск. И добавил, очевидно имея в виду РФ: "Какова цена победы, если флаг установлен на груде щебня".

Ранее Франциск упоминал ужасы войны в своей проповеди.

С тех пор как в Украину вторглись войска РФ, папа Римский Франциск неоднократно упоминал происходящее в молитвах и говорил о России, используя термины "вторжение, война и агрессия".

Напомним, Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял флаг Украины.

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