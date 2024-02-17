Сложная в реализации операция продолжается: 3 ОШБр о выводе войск из Авдеевки

Решение о выводе украинских военных из Авдеевки Донецкой области было логичным и правильным. Процесс выхода продолжается и сейчас.

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, такое решение было верным, но "чрезвычайно сложным в реализации". Жорин подчеркнул: главное, что удалось сохранить большинство личного состава.

"Нам удалось уберечь большинство своего личного состава. Что чрезвычайно важно для того, чтобы дальше убивать дорог и освобождать свои территории. По состоянию на данный момент операция по выводу войск продолжается. Выход из Авдеевки — это было правильное и логическое решение", — заявил он. .

Жорин говорит, что ситуация на Авдеевском направлении тяжелая. По его словам, "впереди нас ждут очень сложные бои".

Он также сообщил, что свой период пребывания в Авдеевке Третья штурмовая бригада уничтожила немало оккупантов и вражеской техники.

Третья отдельная штурмовая отдельная бригада. Фото: Максим Жорин "Мосе".

Напомним, недавно Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта. Ситуацию в городе называют чрезвычайно критической.

Уже главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

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