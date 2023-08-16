"Сложнее, чем Бахмутское направление": командир танкового взвода с передовой – об атаках РФ возле Лимана

Российские оккупанты усилили свои атаки на территории Лимана, особенно в районе Серебрянского лесничества.

Об этом рассказал прямо с передовой рассказал "Громадському" командир танкового взвода 63-й механизированной бригады Владимир (Верес) Наумец, участвующий в боях на этом направлении.

В свои 24 года он уже побывал на многих сложных направлениях, но именно на Лиманском направлении, говорит, очень интенсивно, когда россияне перешли в наступление.

Командир танкового взвода, 24-летний Владимир (Верес) Наумец / Фото: Громадське

"Самый сложный участок – там, где сейчас находимся. Это не только мое субъективное мнение, а мнение также многих ребят из нашей бригады. И они считают, что это самый сложный участок. Даже сложнее, чем Бахмутское направление. Очень большая плотность, разные тактические моменты", – отмечает Наумец.

По его мнению, россияне атакуют, ведь хотят получить лучшие рубежи обороны, продвинуться, чтобы иметь более выгодную позицию. Также враги пытаются оттянуть наши резервы из Бахмутского и Запорожского направлений.

"Но наши ребята стоят стойко. Я думаю, мы справимся теми силами, что здесь есть", – уверяет молодой командир.

Его бригада держит Серебрянское лесничество. По словам военного, танкам сложно воевать в лесу – приходится его сначала расчищать. Но наступления здесь ждали, это был вопрос времени, потому что по другим направлениям россияне находятся в обороне, отмечает Наумец.

"На Запорожском направлении они полностью в обороне. На Бахмутском тоже. Авдеевское направление – вообще без шансов для них. Со стороны Беларуси, я думаю, у них шансов тоже нет. Поэтому Лиманско-Купянское направление – самый оптимальный вариант для них. Но мы стоим крепко", — подытожил командир.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, почему ВСУ перебросили резервы на Лимано-Купянское направление.

Тем временем в Харьковской области власти заявили об эвакуации детей, живущих на расстоянии около 7-10 км от линии фронта, в том числе из Купянска.

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