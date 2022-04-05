"Сложно найти военное преступление, которое оккупанты не совершили бы там": Зеленский на заседании Совбеза ООН рассказал о геноциде в Буче

"Сложно найти военное преступление, которое оккупанты не совершили бы там": Зеленский на заседании Совбеза ООН рассказал о геноциде в Буче

Глава государства выразил надежду, что его услышат.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о зверствах, которые российские оккупанты совершали в Буче.

Об этом глава государства заявил 5 апреля на заседании Совбеза ООН.

"Надеюсь, что меня услышат все представители государств-членов ООН. Вчера я вернулся из нашего города Буча, на днях освобожденного от Российской Федерации. Сложно найти военное преступление, которое бы кафиры не совершили там. Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашей Они расстреливали женщин за дверью домов, когда подходили и просто звали живущего, убивали целые семьи, взрослых и детей, которые пытались сжечь их тела.

Я обращаюсь к вам от имени народа, который ежедневно чтит память погибших. Каждый день. Утром. Память погибших мирных людей, которых убивали выстрелом в затылок или в глаза после пыток. Которых расстреливали прямо на улицах. Которых бросали в колодке, чтобы они погибли в страданиях. Которых убивали в квартирах, домах, взрывая гранатами, давили танками в гражданских машинах посреди дороги ради удовольствия. Которым отрубили конечности и перерезали горло, которых изнасиловали и убивали на глазах своих же детей. Им вырывали язык только потому, что не слышали от них того, что хотели услышать. Чем это отличается от того, что делали террористы ГАИШ на захваченной ими территории? Разве что тем, что делает постоянный член Совета Безопасности ООН", — заявил президент Украины.

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