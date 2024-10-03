Сложные бои продолжались почти 2 года: военный объяснил, для чего россияне захватили Угледар

Российские военные после захвата Угледара Донецкой области хотят создать там плацдарм, несмотря на то, что они разрушили этот город до основания.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

Также читайте Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности

По его словам, борьба за город продолжалась с ноября 2022 года. Там оставалось около 100 человек.

"При выходе из города — это уже был город-руина, как и в свое время Бахмут и Авдеевка. Зайдя в город, враг будет пытаться сформировать плацдарм и накапливать силы, ведь он расположен на высоте. Но это было бы преимущество, если бы враг мог занять промышленные объекты и если бы они заняли оборону, а нам пришлось бы штурмовать", – объяснил Тимочко.

Он подчеркнул, что россиянам не удалось окружить Угледар, украинские военные держали удар врага до последнего.

Напомним, 2 октября ВСУ вышли из Угледара Донецкой области после длительной борьбы.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЫШЛИ ИЗ УГЛЕДАРА: что происходит сейчас?

Читайте также: