"Случайно приехали на блокпост к россиянам": новый командующий Нацгвардией Пивненко о первых днях войны

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля назначил новым командующим Нацгвардией боевого офицера Александра Пивненко.

Александр Пивненко в интервью LIGA.net накануне рассказал, как в первые дни вторжения России случайно приехал к оккупантам на блокпост. Полковник вместе с побратимами заставил врага отступать.

"24 февраля я встретил в Отдельном отряде спецназначения. Встретил спокойно. Утром поднялся, услышал взрывы в Харькове. Были прилеты артиллерии, удары по военным частям ПВО, которые дислоцировались в области. Где-то к 11 утра мы уже вступили на объездной Харькова в наше первое сражение", — вспоминает Пивненко.

Его отряд получил задачу поддержать Силы обороны в селе Циркуны Харьковской области.

"Ехали по объездной быстро, чтобы успеть. На Циркуновском перекрестке уже стояла тяжелая техника. До взвода людей, Т-72, БМП, ЗУ-23, два МТ-ЛБ. Я думал – наши. Мы на скорости приблизились к ним вплотную "Оказалось — русские. А мы, считайте, просто приехали к ним на блокпост. Наш БТР буквально с 25-30 выстрелов уничтожил тот танк, он загорелся. Затем мы уничтожили БМП. Россияне начали бежать вдоль лесополосы. По нашему БТРу также были попадания с РПГ, но он выдержал. За нами сразу зашли ВСУ и спокойно выгнали остальных врагов", — вспомнил командующий Нацгвардией.

Напомним, министр обороны Алексей Резников показал работу новой радиоэлектронной станции разведки украинского производства (видео).

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