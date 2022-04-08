"Случилась мясорубка": свидетель ракетного удара по вокзалу Краматорска рассказал об ужасе

Многие люди на вокзале имели домашних животных, которые тоже получили ранения.

Когда на вокзале Краматорска прогремел взрыв, все собравшиеся упали и вспыхнуло пламя, которое распространялось очень быстро: горели авто и люди.

Об этом рассказал корреспондент из Краматорска, пишет 24 канал.

"Я был свидетелем обстрела. Люди грелись на солнце и ждали поезда. После взрыва все упали. Я начал бежать и это меня спасло. Потому что с оставшимися произошла мясорубка, невероятный ужас", — рассказал журналист.

По его словам, пламя распространялось очень быстро. Пылали автомобили. Корреспондент видел, как сгорел человек, находившийся у транспорта.

"Когда я бежал, то видел, как стекло попадало в людей. Также на людей попадало неизвестное вещество, которое невозможно снять с кожи. У меня от него есть несколько ожогов. Отходите от окон. Это очень большая опасность", – рассказал свидетель ракетного удара.

Многие люди на вокзале имели домашних животных, которые тоже получили ранения.

В то же время, журналист отметил работу спасателей и медиков.

"Спасатели сработали молниеносно. Сразу приехали врачи, правоохранители. Все было очень слаженно. Всех, кто пострадал, отвезли в больницу", — рассказал корреспондент.

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

В результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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