Случился ли перелом в войне с Россией: Буданов дал четкий ответ

Кирилл Буданов отметил, что в России запланированы серьезные замены в силовом блоке и через месяц-два мы это увидим.

Перелома в войне с Россией еще нет, но уже рядом.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью писателю Сергею Жадану для "Радио Хартия".

Жадан напомнил Буданову его слова, когда тот в интервью Forbes, используя футбольную аналогию, сказал, что "сейчас счет (в войне с россиянами – ред.) 1:1 и 70-я минута матча", на что глава ГУР отметил, что "мы там и сидим", на 70-й минуте.

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"Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим (на 70-й минуте матча – ред.). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома (в войне – ред.) еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них", – сказал главный разведчик страны.

Буданов добавил, что в России спланированы замены в силовом блоке и через месяц-два мы это увидим.

"Относительно российской стороны, могу вам сказать: в ближайшие два месяца там запланированы серьезные замены в силовом блоке. Ну, как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать", – подытожил он.

Ранее Буданов сообщил, когда и почему нынешнее наступление армии РФ пойдет на убыль.

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