"Слуги сатаны": российский священник приехал к оккупантам и призвал убивать детей и женщин (видео)

Священник православной церкви РФ прибыл на временно оккупированную территорию Украины и призвал российских солдат убивать украинских детей и женщин.

Соответствующее видео опубликовал украинский солдат и блоггер Анатолий Штефан.

Российских поп "благословляет" россиян на убийство украинцев с призывом не щадить даже детей.

"Они (украинцы — ред.) прославляют антихриста , не может быть пощады сатанистам, какой бы облик они не принимали – солдата, старушки, или дитя. Все они одно целое – порождение ада. Да не дрогнет рука ваша, направляя пулю или снаряд во врагов Господних", — призвал он.

Не забыл в своей речи церковный пропагандист вспомнить и о диктаторе Владимире Путине, заявив, что "воинство Путина – это божье воинство".

Напомним, священник из РФ провел обряд крещения оккупантов, использовав при этом мешки для тел погибших военных.

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