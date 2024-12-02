Слухи о наступлении РФ на Запорожье: как реагируют жители города

Информация о возможной активизации боевых действий в Запорожском направлении уже ощутимо сказалась на настроениях жителей областного центра. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказала секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

Она отметила, что жители города обеспокоены слухами о возможном наступлении, и многие задумываются над эвакуацией. В то же время Харченко подчеркнула, что пока массовый выезд из города не зафиксирован, а в случае реального обострения ситуации городские власти проинформируют население об уровне угрозы.

"Есть несколько планов, связанных с разными чрезвычайными случаями и ситуациями. Я сейчас скажу по-человечески, что это будет честным по отношению к населению, сказать им о реальной угрозе. И я уверена, что мы так и сделаем, потому что жизнь людей – бесценна, поэтому мы должны сделать максимально все для того, чтобы уберечь каждого и каждую… Это задача местных властей, безусловно, и мы должны быть к этому готовы", – сказала Харченко.

Чиновница также выразила мнение, что большинство жителей, оставшихся в Запорожье после начала полномасштабного вторжения, и в дальнейшем будут оставаться в городе, пока безопасность это позволит.

"Я думаю, что люди, которые в марте 2022 года для себя приняли решение остаться, они будут в городе, пока все будет хорошо с их жильем, пока у них будет работа и пока они будут чувствовать себя полезными и нужными... Это город стальных людей, это люди, которые могут по два часа спать, выезжать на прилеты, устранять последствия, идти на свою работу", – отметила секретарь горсовета.

Регина Харченко сообщила, что, несмотря на постоянные обстрелы управляемыми авиабомбами и значительные разрушения, массовый выезд жителей из Запорожья пока не зафиксирован. Хотя эвакуационные поезда ежедневно отправляются из города во Львов и Хмельницкий, их заполняемость остается низкой.

"Сейчас нет массовой эвакуации, нет массового оттока людей, но проведу такую сравнительную историю, она очень похожа для всех прифронтовых территорий – Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев. Каждый системный такой вражеский обстрел, который повторяется день, два, три, четыре, заставляет какую-то часть людей уезжать из города. И вот если мы говорим о системных обстрелах, то теоретически где-то 30-50 тысяч жителей выезжают. Только ситуация становится более-менее спокойной, начинается возвращение людей в город.

В то же время чиновник отметила, что в Запорожье продолжается учебный процесс: ежедневно 5 тысяч школьников посещают занятия в смешанном формате.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в Запорожском направлении происходит накопление сил врага. На этой неделе россияне уже пытались прорвать там оборону.

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