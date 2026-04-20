Слухи об окружении Сум: у военных дали четкий ответ

Российская армия / © Associated Press

Реклама

Заявления об угрозе полуокружения Сум, которые распространяются в Сети, не отвечают реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, у российских войск нет возможности приблизиться к городу настолько, чтобы создать угрозу окружения.

Реклама

«Любые рассказы о возможностях достижения Сум с востока не соответствуют действительности — ни на земле, ни на карте», — подчеркнул он.

По данным военных, оккупанты смогли зайти лишь в несколько приграничных населенных пунктов, в том числе Грабовское и Миропольское. Глубина их продвижения составляет до 3–4 км от границы, в то время как расстояние до Сум превышает 35 км.

В то же время в пограничной зоне продолжаются сложные бои. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, российские войска пытаются усиливать штурмовые действия и просачиваться через зеленку, однако прорыва вглубь территории нет.

В Силах обороны отмечают, что все попытки врага продвинуться останавливаются, а распространенная информация об «окружении» или «прорыве» не имеет оснований.

Реклама

Боевые действия в Сумской области — последние новости

Ранее ТСН.ua сообщил, что российские войска начали активные штурмы на разных участках фронта в Сумской области. В настоящее время зафиксировано четыре вклинения врага вдоль границы, где продолжаются сложные бои.

Накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили попытку российского прорыва в Сумской области с использованием нестандартной тактики: оккупанты пытались проникнуть через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.

Напомним, российская армия пытается создать буферную зону в Сумской области, выискивая слабые места в обороне. По данным DeepState на 15 апреля, оккупанты продвинулись в районах Грабовского и Миропольского, захватив или проникнув на территорию площадью около 150 кв. км. Силы обороны знают об этих действиях, контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию врага.