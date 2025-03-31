Служба не остановится: в Раде готовят новые правила для военных-СОЧ

В Раде готовят новые правила для военных-СОЧ / © скриншот с видео

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Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки совместно с Генеральным штабом ВСУ и Министерством обороны наработал законопроект, отменяющий норму об автоматической приостановке военной службы в случае самовольного ухода из части (СОЧ) или дезертирства.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил секретарь комитета Роман Костенко.

"Сейчас у нас действует норма, подходящая для мирного времени: с момента возбуждения уголовного дела в отношении СОЧ, военная служба автоматически приостанавливается. Но сейчас это дает подразделению возможность "откреститься" от беглеца во время расследования... Таким образом, тысячи военнослужащих "зависают в воздухе" без закрепления за воинскими частями", - пояснил он.

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В новом законопроекте говорится, что во время военного положения военная служба беглецов не прекращается. В то же время, такие лица будут терять право на льготы и социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

В частности:

период СОЧ не будет засчитываться в срок службы или выслуги;

пенсионная выслуга также не будет накапливаться;

денежное, продовольственное, вещное и другие виды обеспечения будут приостанавливаться.

По словам Костенко, законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте в ближайшее время.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после отпуска не вернулся в воинскую часть.