Служба по контракту для 18-24-летних: какие условия предусмотрены для военных (документ)

Стали известны основные положения реализации постановления о контрактах для 18-24-летних. В частности, речь идет о четких должностях, сроках и выплатах.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Стали відомі умови контракту для військовослужбовців віком 18-24 роки (8 фото)

Порядок реализации этого постановления: самое главное

1. Контракт может заключаться на следующие должности:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

2. Контракт на год с обязательным условием участия в боевых действиях. По совокупности должно быть не менее шести месяцев за контракт.

3. Подготовка: прохождение усиленной подготовки: базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональная подготовка – от 14 суток, курс адаптации в воинской части – 14 суток.

4. Гражданам, изъявившим желание проходить военную службу в избранной ими воинской части, направление может быть выдано командиром такой воинской части или начальником центра рекрутинга ВСУ.

5. Военным, заключившим такие контракты, выплачивается 1 млн грн, но по частям:

первая часть – 200 000 гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности, на которую назначен;

вторая часть – 300 000 гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач, о чем объявляется приказом командира воинской части;

треть – 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продления военной службы по новому контракту – в последний день действия контракта.

6. В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, неполученная часть/части такой помощи не выплачивается/не выплачиваются.

7. После прохождения годового контракта гражданина не вправе призывать на службу 12 месяцев.

8. После прохождения годового контракта гражданин имеет право на пересечение границы Украины.

Раньше говорилось, что на фронте нужны молодые ребята, поэтому контракты для 18-24-летних — это достойное предложение. Но есть один юридический аспект.

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