Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Служба по контракту для 18-24-летних: первые военные приняли присягу (фото)

Служба по контракту для 18-24-летних: первые военные приняли присягу (фото)

Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу

Бойцы стали Теперь частью одной из самых мощных бригад Сухопутных войск.

Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу. Они будут служить в 10 Горно-штурмовой бригаде.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

Первые военнослужащие по контракту
Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу

"Ребята сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу. Впереди — обучение, испытание и, наконец, Победа!", — говорится в сообщении.

Ранее сын известного украинского телеведущего Игоря Пелиха Иван, с 2022 года защищающий Украину, рассказал, как он отнесся к новым контрактам для молодежи. Он отметил, что это несправедливо по отношению к тем, кто добровольно ушел на фронт.

Читайте также:

Следующая публикация