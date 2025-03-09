Служба по контракту для 18-24-летних: первые военные приняли присягу (фото)

Бойцы стали Теперь частью одной из самых мощных бригад Сухопутных войск.

Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу. Они будут служить в 10 Горно-штурмовой бригаде.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

Первые военнослужащие по контракту "18-24" приняли присягу

"Ребята сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу. Впереди — обучение, испытание и, наконец, Победа!", — говорится в сообщении.

Ранее сын известного украинского телеведущего Игоря Пелиха Иван, с 2022 года защищающий Украину, рассказал, как он отнесся к новым контрактам для молодежи. Он отметил, что это несправедливо по отношению к тем, кто добровольно ушел на фронт.

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