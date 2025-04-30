Служба в армии после 60 лет: в Раде предложили неожиданное изменение

Служба в армии после 60 лет. / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины. Инициативу поддержали 37 народных депутатов.

Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии Украинской правде.

"С начала большой войны многие граждане в возрасте 60 и более лет изъявили желание приобщиться к защите Украины. Они мотивированы и имеют большой профессиональный опыт в разных сферах деятельности. Но в украинском законодательстве есть ограничения по привлечению к службе такой категории граждан. Наш законопроект снимает эти ограничения", - пояснил Костенко.

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Предлагающий законопроект

Документ предусматривает, что во время действия военного положения граждане от 60 лет, которые пройдут военно-врачебную комиссию и получат согласие командира части, смогут добровольно подписать контракт на службу.

Такие контрактники могут занимать небоевые должности:

в рядовом, сержантском или старшинском составе;

в младшем или старшем офицерском составе – при условии, что лицо уволилось с военной службы после 1 января 2015 года.

Особенности контракта:

срок службы - 1 год, с возможностью повторного заключения;

для офицеров 60+ - обязательное согласование кандидатуры с Генштабом ВСУ;

устанавливается испытательный срок в 2 месяца. В случае его непрохождения контракт разрывается.

Закон позволяет мобилизовывать военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Если законопроект будет принят, нововведение откроет возможность для тех, кто хочет служить по собственному желанию после достижения 60 лет.

В ближайшее время документ рассмотрит профильный комитет, после чего его могут вынести на голосование в сессионный зал.

Напомним, что в мае мобилизация мужчин в возрасте 50 лет происходит на общих основаниях. Однако военнообязанные в этом возрасте берут служить не везде.