Служба в армии в обмен на гражданство: как Россия привлекает иностранцев в ряды оккупантов

Также оккупанты заставляют коммерческие структуры Москвы платить "дань" в пользу российской армии.
В России иностранцам, находящимся в очереди на получение гражданства РФ, предлагается добровольно присоединиться к рядам оккупантов. Это позволит автоматически получить российское гражданство.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 16 января.
Также в Москве оказывается давление на коммерческие структуры. Их заставляют финансировать вооруженные силы РФ путем перевода средств в размере от 10 млн рублей.
Вместе с тем, на полигоне Кадамовской Ростовской области ожидается прибытие подразделений с мобилизованными, которыми укомплектуют воюющие против Украины подразделения.
Прежде всего, доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.
Мобилизация в РФ
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация в России действительно сработала. По его словам, россияне готовят около 200 тыс. новых солдат.
По информации издания The Times, Россия объявит мобилизацию в ближайшие недели. Оккупанты планируют набрать в армию еще 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.
Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, что Россия может призвать и три миллиона человек, бросив их с палками на войну.
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, новых "мобиков" страна-агрессор не сможет обеспечить даже бронежилетами и шлемами.
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