Служба занятости Бурятии ищет разведчиков, гранатометчиков и солдат без стажа работы

Служба занятости Бурятии ищет разведчиков, гранатометчиков и солдат без стажа работы

Одна из бурятских воинских частей объявила набор более тысячи служащих. Регион, по официальным данным, находится среди лидеров по потерям в Украине. Требование к претендентам единственное – 9 классов школы.

Военная часть №69647, дислоцирующаяся в бурятском городе Кяхта, опубликовала объявление о поиске рядовых, сержантов и водителей.

Вакансии размещены на официальном сайте службы занятости. Первым на сообщение обратил внимание ресурс "Люди Байкала".

Командованию понадобился 941 рядовой и сержант. Им обещают 22,3-28,9 тыс. рублей по "сдельной форме оплаты труда".

"Для выполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами — применение оружия, силы, предъявления требований, обязательных к исполнению, подчинение строго определенным лицам и другим правам", — сказано в объявлении.

Требование к претендентам единственное – 9 классов школы. Никакого стажа не требуется.

Также военная часть опубликовала четыре вакансии для «водителей автомобилей» с общим количеством свободных мест – 298.

У них оказались разные требования. По одной ищут регуляторов, санитаров, слесарей, химиков, экскаваторщиков, экспедиторов и электриков, по другой — "вулканизаторщиков, гранатометчиков, заправщиков, кладовщиков, поваров, радиотелефонистов, электриков".

Меньше вакантных мест – 38 – для "водителей автомобилей", в объявлении о которых говорится о поиске "компрессовщиков, крановщиков, линейных сверхсмоторников, мастеров, мотористов, поваров, радиотелефонистов, разведчиков".

Для водителей также предусмотрена сдельная оплата – от 22,3 до 28,7 тыс. рублей.

На сайте службы занятости отмечено, что претенденты могут звонить начальнику части Юрию Медведеву.

Бурятия – один из лидеров среди российских регионов по количеству уроженцев, погибших во время «специальной операции» в Украине.

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