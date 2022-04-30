Служитель храма в Харьковской области оправдывал российскую агрессию: ему объявили подозрение (фото)

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении служителю храма в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
По данным следствия, служитель храма в Дергачевском районе распространял в социальной сети материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"Продолжается работа по выявлению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием вооруженной агрессии РФ и ее оправдания", — отметили там.
Досудебное расследование по уголовному производству проводит Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, 26 апреля в Северодонецке был обнаружен священнослужитель, который сотрудничал с оккупантами – сдавал им позиции украинских военных.
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