"Слышим красноречивую тишину": Подоляк призвал мир отреагировать на вероятный подрыв ЗАЭС россиянами

Подоляк требует от мировых лидеров не просто громких заявлений.

Мировые лидеры должны предупредить Россию о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия.

Об этом заявил советник руководителя ОП президента Михаил Подоляк.

"От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет только одно общее публичное заявление от лидеров глобального мира: "Любая российская провокация на #ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями". Что мы слышим вместо этого? Красноречивая… тишина. Может, хватит наступать на одни и те же грабли?" – написал он в Twitter.

Какая ситуация на ЗАЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о планах российских силовиков совершить масштабные провокации на Запорожской атомной электростанции. По информации военной разведки, Россия планирует атаковать ядерный объект и заявить об "утечке радиоактивных веществ". Целью оккупантов является прекращение боевых действий и предотвращение контрнаступления сил Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 22 мая была отключена последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровска 750 кВ, которая питала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС. Станция была введена в режим блэкаута.

Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной Запорожской АЭС и "все для этого подготовила".

Однако аналитики говорят, что подрыв ЗАЭС маловероятен. Между тем российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, это происходит на фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами.

Читайте также: