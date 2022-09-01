"Слышны прилеты": колонна МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС вынуждена остановиться на блокпосту из-за обстрелов РФ

Миссия МАГАТЭ из-за обстрелов РФ вынуждена стоять на блокпосту в Новоалександровке и ждать, когда будет безопасно проехать.

Миссия МАГАТЭ, которая едет на захваченную россиянами ЗАЭС, сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке примерно за 20 км до линии фронта.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник, близкий к миссии.

"Здесь слышны прилеты. Но вдали", – отметил источник.

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Движение колонны приостановлено. Как сообщил агентству один из членов миссии, команда "ждет, когда будет безопасно".

Напомним, накануне, 31 августа, оккупанты заставили МАГАТЭ стоять в очереди на КПП.

Как сообщается, в день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и бьют по маршруту миссии.

Тем временем из-за обстрелов на Запорожской АЭС отключился 5-й энергоблок.

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