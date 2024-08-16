"Смелая авантюра": АР о том, как Курская операция повлияла на фронт

По мнению издания, в политическом плане вторжение перевернуло Россию и изменило условия войны.

Потрясающее вторжение Украины в Курской облате России было смелой авантюрой для военного командования Украины, которое направило свои ограниченные ресурсы на рискованное нападение на противника, имеющего ядерное оружие, без гарантий успеха.

Об этом говорится в статье Associated Press.

По словам главкома Сырского, всего с начала операции продвинулись на 35 километров вглубь и заняли 1150 квадратных километров территории РФ – 82 населенных пункта. Также известно о большом количестве российских пленных.

Но через неделю после начала операции все еще остается непонятной ее общая цель: будет ли Украина удерживать завоеванную территорию, будет ли дальше продвигаться вглубь российской территории или отойдет?

"Очевидно лишь то, что вторжение сменило поле боя. Шок от молниеносного нападения Украины обнаружил трещины в броне мощного противника. Атака также рисковала усилить собственные слабые стороны Украины из-за расширения линии фронта и введения новых войск в то время, когда военным лидерам не хватает живой силы", – отмечают в АР.

Для проведения Курской операции Киев развернул батальоны из нескольких бригад, некоторые из которых были извлечены из самых горячих участков линии фронта, где продвижение России не прекращалось. Пока общее стратегическое преимущество Москвы остается неизменным.

"Растяжение линии фронта для нас – это также растяжение линии фронта для врага", – сказал командир 14-го полка БЛА, участвовавший в начальном этапе наступления. "Только мы подробно подготовились к этой операции. Россияне вообще не были готовы к этой операции".

Кадры с поля боя, на которых видны колонны уничтоженного российского оружия, напоминают об успешных контрнаступлениях Украины в 2022 году в Херсоне и Харьковской области. Фотографии также способствуют национальному моральному духу, который упал после неудачного контрнаступления летом 2023 года и месяцев недавних потерь территории на востоке.

Но некоторые аналитики сдержанны от оценки того, является ли Курская область правильным театром для начала наступления. По оценкам, численность действующих там войск колеблется от 5000 до 12000.

В течение недели Украина утверждала, что захватила почти столько же русских земель под Курском, сколько русские войска захватили в Украине за последние семь месяцев.

По мнению издания, в политическом плане вторжение перевернуло Россию и изменило условия конфликта, в котором Украина все больше казалась обреченной принять невыгодные условия прекращения огня. Удар также стал ярким примером решимости Украины и сообщения западным союзникам, отказавшимся разрешить использовать предоставленное оружие для более глубоких ударов на территории России.

"Атака показала, что страх перед пересечением российских "красных линий", которые могут привести к ядерной эскалации, является мифом, и что закаленная в боях армия Украины остается грозной силой", — сказал Тарас Кузьо, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская Академия.

Хотя боевые действия продолжаются, территория, которая находится под контролем Украины, сама по себе не имеет экономического или стратегического значения, предполагают в АР.

"В этом районе есть определенная важная газовая инфраструктура, но ее полезность, вероятно, будет ограничена, чем как второстепенная разменная монета. Украинцы также перерезали железнодорожный путь от Льгова до Белгорода", – говорит Паси Пароинен из Black Bird Group, финского разведывательного агентства с открытыми источниками, которые следят за войной.

Украинские официальные лица заявили, что не намерены оккупировать Курщину, но они могут попытаться создать буферную зону для защиты населенных пунктов в приграничной Сумской области от неустанных артиллерийских атак России.

Заставить Россию развернуть резервы, предназначенные для других частей 1000-километровой (620-мильной) линии фронта, было минимальной целью, говорят военные. Но пока упор Москвы на Донецком регионе не изменился.

Некоторые украинские войска были выведены именно из этих рубежей, где недостаток живой силы был ключевым фактором, способствовавшим территориальным потерям в этом году.

В стратегически важном районе Покровска, являющегося главным направлением наступательных усилий России, солдаты не увидели никаких улучшений после вторжения на Курщину.

"Ничего не изменилось", — сказал солдат, известный по позывному "Киянину", который также пожелал остаться анонимным из-за военного протокола. "Во всяком случае, я вижу усиление российских наступательных действий. Но Курская операция показала, что они не могут защитить собственную территорию. Нас всех здесь вдохновляет. Многие наши воины хотели идти на Курск и гнать их прямо в Кремль".

Удар по Северной группировке войск России, питающей Харьковский фронт, является ключевой целью, считает украинский военный эксперт Константин Машовец. Сообщается, что часть российских подразделений переброшена из Волчанска.

На юге передислоцировано небольшое количество российских подразделений из Херсонской и Запорожской областей, сообщил представитель оперативной группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий. Но это не отразилось на российских атаках.

"Мы даже видим рост (российской) активности", – сказал Лиховий.

Курская операция отвлекла внимание от восточного фронта, где украинские военные пытаются залатать бреши в своей обороне.

"Россия никоим образом не остановит свои действия на тех участках фронта, где они тактически преуспели. Там они будут давить и давить до последнего, несмотря ни на что", – говорит военный эксперт Константин Машовец.

Но наступление на Курщину может заставить Кремль перебросить резервы "с участков фронта, имеющих второстепенное значение".

Ранее в США объяснили, может ли Путин применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области.

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