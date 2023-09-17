Смелость не горит в огне: сколько людей спасли чрезвычайники с начала войны – цифра впечатляет

В Украине 17 сентября отмечают День спасителя. По случаю праздника министр внутренних дел Игорь Клименко поздравил чрезвычайников и рассказал об их работе в цифрах.

Об этом министр написал в Telegram.

Так, с начала полномасштабного вторжения России чрезвычайники спасли более 11 600 человек, из них:

5357 достали из-под завалов разрушенных врагом построек;

3009 спасены из бытовых пожаров;

2112 – на объектах горной отрасли;

564 – в горах;

476 – на водоемах;

141 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Смелые спасать жизнь. Ежедневно и ежеминутно, без колебаний. Случайных людей в рядах ГСЧС нет, ведь это призвание и выбор каждого, кто готов прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Ликвидация последствий вражеских обстрелов, тушение пожаров, разбор завалов, разминирование украинских территорий – все это лишь часть ежедневной титанической работы спасателей. Сложный и рискованный путь объединяет людей героическими поступками и противостояниями. И у каждого успешно преодоленного вызова самая ценная награда – сохраненные жизни", - написал Клименко.

Напомним, Силы обороны юга Украины показали последствия атаки по Одесчине дронами и ракетами (фото).

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