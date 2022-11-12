Сменил медсистему под нужды оккупантов – СБУ сообщила о подозрении главе "минздрава Крыма"

По указанию так называемого "руководителя минздрава Крыма" местные больницы были переоборудованы под военные госпитали.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу о преступной деятельности так называемого "министра здравоохранения АР Крым " и объявила ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что подозреваемый организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений временно оккупированного полуострова Крым на нужды российских военных, атаковавших юг Украины. Также по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема захватчиков.

По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, который после оккупации Крыма добровольно присоединился к рядам оккупационной администрации. Там он получил паспорт РФ и вступил в кремлевскую партию "Единая Россия", в составе которой являлся "депутатом Судакского горсовета".

В октябре прошлого года представители Кремля назначили его первым заместителем министра здравоохранения в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это министерство.

В его основные задачи входило «переформатирование» системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии России против Украины.

Следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Ситуация в Крыму

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают работать во временно оккупированном Симферополе — партизаны распространяют желто-голубые открытки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал покинуть Крым тех россиян, которые незаконно поселились на временно оккупированном украинском полуострове. Он предупредил, что дальше для соучастников российских преступлений будет только хуже и безысходнее.

Издание Financial Times со ссылкой на представителя Минобороны Украины сообщало, что после освобождения Херсона ВСУ смогут взять под огневой контроль три важных дороги, в том числе в оккупированный Крым, откуда захватчики поставляют технику и боеприпасы.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Черноморский флот России в бухте оккупированного Севастополя в октябре был атакован украинскими катерами без экипажа.

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