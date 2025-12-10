ТСН в социальных сетях

Смерть британского военного в Украине: как Россия уже готовится использовать это в пропаганде

Инцидент произошел вдали от фронта, детали не раскрываются — Россия может использовать трагедию в пропаганде.

Кирилл Шостак
Великобритания

Великобритания / © Getty Images

В Украине погиб первый действующий военнослужащий Вооруженных Сил Великобритании с начала полномасштабной войны.

О трагедии сообщило Министерство обороны Британии.

По данным ведомства, военный погиб во вторник, 9 декабря, в результате "трагического несчастного случая" во время наблюдения за испытаниями нового оружия украинскими военными. Инцидент произошел вдали от линии фронта, и признаков вражеского обстрела не было.

Имя погибшего и его подразделение пока не разглашаются. Газета The Sun сообщила, что речь идет о бойце спецназа, но в Минобороны отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Премьер-министр Кир Стармер выразил соболезнования семье погибшего: "Их служение и жертва никогда не будут забыты".

Министр обороны Джон Хили также заявил, что "ошеломлен" смертью британского военнослужащего в Украине, и подчеркнул, что его мнения — с семьей и собратьями погибшего.

Опасения по поводу реакции России

В Британии прогнозируют, что Кремль может попытаться использовать инцидент для манипуляций — в частности, для распространения фейков, что силы НАТО якобы уже воюют в Украине.

Трагедия проливает свет на малозаметную, но рискованную деятельность небольших британских групп, работающих в стране.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Вооруженных сил Великобритании получил ранения в результате трагического несчастного случая во время наблюдения за тестированием нового оборонного потенциала украинскими войсками.

Семью погибшего уже проинформировали. Детали инцидента, включая место трагедии, пока не разглашаются из соображений безопасности.

Следующая публикация

