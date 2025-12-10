Смерть британского военного в Украине: как Россия уже готовится использовать это в пропаганде

Великобритания / © Getty Images

В Украине погиб первый действующий военнослужащий Вооруженных Сил Великобритании с начала полномасштабной войны.

О трагедии сообщило Министерство обороны Британии.

По данным ведомства, военный погиб во вторник, 9 декабря, в результате "трагического несчастного случая" во время наблюдения за испытаниями нового оружия украинскими военными. Инцидент произошел вдали от линии фронта, и признаков вражеского обстрела не было.

Имя погибшего и его подразделение пока не разглашаются. Газета The Sun сообщила, что речь идет о бойце спецназа, но в Минобороны отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Премьер-министр Кир Стармер выразил соболезнования семье погибшего: "Их служение и жертва никогда не будут забыты".

Министр обороны Джон Хили также заявил, что "ошеломлен" смертью британского военнослужащего в Украине, и подчеркнул, что его мнения — с семьей и собратьями погибшего.

Опасения по поводу реакции России

В Британии прогнозируют, что Кремль может попытаться использовать инцидент для манипуляций — в частности, для распространения фейков, что силы НАТО якобы уже воюют в Украине.

Трагедия проливает свет на малозаметную, но рискованную деятельность небольших британских групп, работающих в стране.

Семью погибшего уже проинформировали. Детали инцидента, включая место трагедии, пока не разглашаются из соображений безопасности.