Смерть или инсценировка?: все, что известно о ДТП со Стремоусовым

Сегодня, 9 ноября, российские пропагандисты сообщили, что одиозный коллаборант, "заместитель" гауляйтера оккупированной части Херсонщины Владимира Сальдо Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

Что известно о ДТП

Одними из первых о ДТП со Стремоусовым сообщили российские пропагандисты Семен Пегов, Борис Рожин и канал RT. Авария вроде бы произошла возле Геническа. Подробные обстоятельства не разглашались.

Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо также подтвердил смерть своего "заместителя".

В пользу правдивости версии ДТП может свидетельствовать тот факт, что ранее коллаборант уже нарушал правила дорожного движения. Так, во время одного из видеообращений, записанных Стремоусовым 20 октября 2022, он находился в автомобиле с демонтированным ремнем безопасности.

В МВД уже иронизировали по этому поводу.

Где подтверждение

Оккупанты несколько часов не публиковали фото и видео с места предполагаемого ДТП. Лишь позже российские пропагандистские СМИ "выбросили" несколько фотографий полностью истерзанного автомобиля и лужи крови (или краски).

То, что захватчики так долго медлили и не выкладывали в Сеть подтверждение ДТП, заставило многих людей заподозрить, что на самом деле никакого ДТП и не было.

Также через несколько часов после объявления о смерти Стремоусова, пропагандисты наконец-то рассказали детали аварии. Они утверждают, что виновником ДТП предположительно стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр и "подрезавший" машину коллаборанта.

Якобы водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Неудобный Стремоусов

Позавчера, 7 ноября, Кирилл Стремоусов во время общения с российским пропагандистом Сергеем Марданом проговорился о мародерстве россиян.

Также он критически высказывался в адрес руководства РФ о вероятной сдаче Херсона.

"Надо наконец-то начать принимать решения, а не заниматься политиканством, не заниматься болтовней и выбросить бюрократию. Необходимо конкретно принимать решения вплоть до законов военного времени и расстрела на месте — и за мародерство, и за отсутствие принятия решений, и за безответственность", — заявлял коллаборант на одном из пропагандистских ток-шоу несколько недель назад.

Кроме того, в соцсетях в последнее время ходили слухи, что Стремоусова внесли в "черный список" на росТВ за излишнюю радикальность и ненадежность. Подтверждения этой информации нет.

В Сети предполагают, что Стремоусова могли просто "убрать" сами оккупанты накануне сдачи Херсона.

Смерть коллаборанта "странным образом" совпала с объявлением Шойгу и Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Не исключено, что Кремль просто не хотел, чтобы ненадежный Стремоусов, которого многие херсонцы считали чуть ли не полоумным, мог ляпнуть слова, которые бы не совпадали с официальной позицией.

А может инсценировка

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена.

"Что касается информации, которая распространяется оккупантами и российскими источниками информации о гибели в ДТП коллаборанта Кирилла Стремоусова. Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Это может соответствовать действительности, а может быть инсценировкой", — заявил он.

Херсонский журналист Константин Рыженко обратил внимание, что фото сделаны вечером, а не днем, на них не видно самого грузовика.

Подозрительное видео с Сальдо

Как оказалось, видеообращение Сальдо о смерти Стремоусова было записано за 2 часа до новостей о ДТП.

Обращение гайляйтер записал в 14.01. Первые же новости о смерти Стремоусова появились только после 16:00. Как Сальдо "предсказал будущее" — неизвестно.

Поэтому пока однозначно утверждать, что произошло на самом деле, нет доказательств. Но известно одно – коллаборант Стремоусов точно ушел из жизни – и если не из физического, то политического точно.

Биографию одиозного коллаборанта Стремоусова читайте по ссылке.