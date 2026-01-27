"Смерть или смерть": эксперт назвал самую большую стратегическую ошибку Путина в войне против Украины

Валерий Пекарь

В начале полномасштабного вторжения России Украина с точки зрения сухих цифр и соотношения ресурсов почти не имела шансов выстоять в войне. Однако реальность оказалась совсем другой — и ключевую роль в этом сыграла роковая стратегическая ошибка российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью Юлии Бориско рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь.

По его словам, если смотреть на ситуацию из отдаленной перспективы — условно из Вашингтона, Токио или Пекина — в 2022 году Украина не выглядела стороной, способной выдержать войну с Россией. Он отметил, что Украина имела втрое меньше населения, в десять раз меньшую экономику и значительно более слабые военные ресурсы. При такой арифметике шансов на успех, по логике, просто не должно было быть.

В то же время, подчеркнул Пекарь, сложились два ключевых фактора: украинский героизм и стойкость с одной стороны и целый ряд стратегических просчетов России — с другой.

Эксперт объяснил, что Путин переоценил собственную армию, которая оказалась совсем не такой, как на парадах, и недооценил масштабы коррупции в армии. При этом Пекарь иронически заметил, что именно коррупция сделала российскую армию слабее, чем она могла бы быть.

«Мы должны сказать — слава российской коррупции. Позор всем тем людям в России, которые борются с коррупцией, потому что они хотят, чтобы российская армия была более эффективной в умении убивать украинцев», — отметил он.

Кроме этого, по словам Пекаря, Кремль недооценил Запад, считая его разобщенным и неспособным к консолидированным действиям, а также переоценил устойчивость российской экономики, которая оказалась глубоко зависимой от глобальных цепочек.

Впрочем, как отметил эксперт, самый большой стратегический просчет Путина заключается совсем в другом.

Анализируя нынешние массированные обстрелы, блэкауты и обесточивания, Пекарь обратился к классическим принципам китайской военной стратегии, которая учит: врагу всегда нужно оставлять путь к жизни.

«Если загнать врага в ловушку без выхода, он будет драться насмерть. Поэтому китайская стратегия говорит: не окружай со всех сторон, оставь одну дорожку, чтобы он мог бросить оружие и убежать. Так ты сохранишь своих воинов и добьешься большей победы», — объяснил он.

По словам Пекаря, именно эта логика лежит в основе принципа «не загонять в зону смерти», ведь загнанный в тупик враг борется до последнего.

«Путин не оставил украинцам выбора. Он фактически сказал: либо вы умираете с оружием в руках под украинским флагом, либо вы умираете с оружием в руках под российским триколором, сражаясь с Европой. Что так, что так — смерть», — отметил эксперт.

В такой ситуации для большинства людей выбор становится очевидным.

«Очевидно, лучше умирать за свою землю под своим собственным флагом», — подытожил он.

По убеждению Пекаря, если бы Путин предложил украинцам реальный выбор между жизнью и смертью, история могла бы пойти иначе.

«Если бы он сказал: либо вы все погибнете, либо каждый получит миллион долларов — Украина бы посыпалась. Я условно говорю. Но он показал нам два варианта: смерть и смерть. И это стало его самой большой стратегической ошибкой», — считает Валерий Пекарь.