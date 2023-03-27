Смерть командира РФ Лисицкого, причастного к Иловайской трагедии: пропагандисты говорят о самоубийстве

Украинские военные 26 марта ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка, "героя России" Дмитрия Лисицкого, причастного к Иловайской трагедии 2014 года, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Однако российские пропагандисты выдвинули свою версию смерти – самоубийство.

Об этом пишут "The Insider" и "Baza".

СМП РФ утверждают, что Лисицкий покончил с собой. Сообщается, что его тело с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе.

По словам сослуживцев, Лисицкий в последнее время был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, вероятно, "из-за жалоб на его неправомерные действия касательно личного состава".

Гибель подполковника без уточнения причин подтвердил председатель Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.

"Иловайский котел" 2014 года

В августе 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. РФ и Украина договорились о коридоре, по которому должны были выходить украинские бойцы, однако Россия обстреляла украинских бойцов.

Тогда россияне убили 366 украинских воинов, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 — попали в плен.

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