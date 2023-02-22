Смерть мобилизованного с остановки, который сразу погиб "на нуле": подробности и реакция прокуратуры

Мужчина погиб через четыре дня пребывания на передовой. Близкие погибшего утверждают, что его отправили на фронт без должной подготовки.

Гибель мобилизованного из Тернополя Богдана Покотко, которого доставили на фронт менее чем через месяц после получения повестки, прокомментировали в военкомате и специализированной прокуратуре.

По словам главного военного комиссара Тернопольщины Игоря Гусева.

"Богдан начал служить в роте охраны ТЦК. У нас была проверка ОК "Запад", были представители сухопутных войск и спецпрокуратуры. Ждем результатов расследования", — отметил Игорь Гусев.

33-летний Богдан Покитко получил повестку 18 января, 31-го принял присягу, 12 февраля его перевели на новое место прохождения службы, где он погиб 16 февраля.

О том был ли мужчина на учениях — сведений нет. Известно, что Богдан служил во рту охраны при ТЦК. А менее чем через месяц родным и близким сообщили, что он погиб на передовой.

После обнародования информации о смерти военнослужащего в соцсетях и СМИ в Тернопольском ОМТЦК назначили служебную проверку. Там говорят, что предоставленная информация о мобилизованном не соответствует действительности

"С начала года против военкомата идет информационная война. И данный случай был вырван из контекста", — убежден Игорь Гусев.

По его словам, мужчина 18 января он был призван, 16 его оповестили. 12 февраля был доставлен в боевую часть по собственному желанию.

Богдана направили в 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 горно-штурмовой бигады.

"Так сложилось, что в те дни военные попали под обстрел, в результате чего и погиб Богдан, а также другие его собратья", — сообщила старшая лейтенантка Елизавета Стельмах.

Расследованием занялась специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере западного региона.

"По указанному факту зарегистрировано производство по статье 425 УКУ. Это небрежное отношение к военной службе. Устанавливают причастность лиц, вероятная служебная халатность которых привела к тяжелым последствиям", — заявила представитель специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере западного региона Юлия Шевченко.

Гибель мобилизованного через месяц после получения повестки: что известно

Напомним, мужчина получил повестку на остановке общественного транспорта. Он был призван во второй половине января 2023 года, как говорят его родные, "путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь".

Теперь в семье погибшего Богдана Покотко ищут виновных. Его история приобрела огромный резонанс.

Журналист Юрий Бутусов также рассказал подробности о мобилизованном из Тернополя Богдане Покитко ,

Читайте также: