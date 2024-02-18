Смерть Навального должна подтолкнуть Берлин к передаче Taurus Украине – Politico

Смерть в тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца отправить в Украину крылатые ракеты Taurus.

Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает Politico.

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"Сейчас правильный ответ – отправить сейчас все, что у нас есть, даже этот Taurus. Смерть Навального именно в этот момент, когда мы собираемся на этой конференции (Мюнхенской конференции по безопасности. – Ред.) – это знак, и мы должны реагировать", – заявила немецкий депутат.

По информации издания, "зеленые", FDP (Свободная демократическая партия) и оппозиционные христианские демократы (ХДС) выступают за доставку ракет Taurus.

Журналисты напоминают, что ракеты Taurus имеют радиус действия около 500 километров и мощную боеголовку, которая может уничтожить важные цели или ключевую инфраструктуру, например мосты.

"Именно эта способность заставляет обеспокоенный реакцией Москвы Берлин остановиться, если Украина нанесет удар по ключевым целям, таким как мост в Керченском проливе, соединяющий Россию с оккупированным Крымом", – говорится в статье.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сказал, что Taurus станет мощным дополнением к украинскому арсеналу в то время, когда страна испытывает растущее давление российских атак.

Говорившие с Politico украинские чиновники сказали, что обеспечение поставок Taurus сейчас является жизненно важным требованием для Киева.

Ранее BILD сообщило, что Германия передала Украине непригодные для боя бронемашины по завышенным ценам.

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