Смерть Путина или Зеленского: в Минобороны США разработали несколько "диких" сценариев войны в Украине

Разведывательное управление Министерства обороны США разработало четыре гипотетических сценария развития войны в Украине в случае наступления так называемых "диких" событий.

Минобороны США рассматривало несколько сценариев в случае наступления так называемых "диких" событий в войне, развязаной Россией.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на секретные разведывательные документы от 24 февраля 2023 года.

Анализ, проведенный Разведывательным управлением, дает военным офицерам, политикам и законодателям возможность обдумывать возможные последствия крупных событий и оценивать свои варианты действий.

Среди возможных сценариев указаны смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю.

Документ подробно описывает последствия каждого из этих событий и их влияние на войну в Украине, а также возможные пути завершения конфликта путем переговоров.

Важно отметить, что в документе нет оценки того, какой из этих сценариев наиболее вероятен. Однако такой сценарий разработки возможных вариантов развития событий является стандартным разведывательным службам и является вспомогательным инструментом в принятии важных решений в сфере национальной безопасности.

Напомним, что США ввели санкции против бизнес-империи Усманова и связанного с РФ банка в Венгрии.

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